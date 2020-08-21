В Черкассах мужчина зарезал двух друзей: эксклюзивные подробности.

Полицейские задержали 58–летнего мужчину, который в течении месяца в Черкассах зарезал двух своих друзей.

Как рассказали OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Черкасской области, одного злоумышленник убил ради наживы, а второго – из-за страха быть убитым.

Как рассказали в полиции, 18 августа к ним поступило сообщение о том, что житель города Черкассы совершает домашнее насилие в отношении своей 82–летней матери.

"На месте происшествия полицейские узнали, что после насилия над родителями, 58–летний сын закрылся в своей комнате и никого не впускает. Для того, чтобы попасть в помещение правоохранители были вынуждены проникнуть в него через балкон. Уже там они ощутили явный трупный запах и обнаружили тело неизвестного человека, замотанного в тряпки и привязанное веревками к коляске, которое он готовился куда-то вывезти", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что личность погибшего была установлена – им оказался 58–летний друг мужчины, который уже некоторое время у него проживал. Было установлено, что хозяин дома занимался ремонтом техники вместе со своим товарищем. Из-за того, что в квартире не часто убирали, родители, которые передвигались в пределах своей комнаты и кухни, трупный запах не почувствовали.

В течении нескольких часов, мужчину задержали неподалеку села Красная Слобода.

"Во время беседы с задержанным была установлена его связь с другим преступлением, которое произошло 7 августа. Тогда было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, которое также было замотано в тряпки и перевязанное аналогичным способом. Мужчина признался в причастности к этим двум убийствам. В первом случае злоумышленник решил завладеть личными вещами своего товарища – ударил его кулаком лицо, а потом ударил ножом в шею. Во втором случае, по словам подозреваемого, ночью ему показалось, что товарищ, который у него проживал, решил его убить, и поэтому он сделал это первым, нанеся смертельный удар ножом в спину", – уточнили в полиции.

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное заключение.

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