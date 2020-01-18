В Черкассах мажор на авто насмерть сбил директора школы: его пытаются "отмазать". Видео

Правоохранители утверждали, что авария в Черкассах, во время которой 38-летний водитель автомобиля Land Rover 14 января сбил насмерть директора СОШ №19 Юрия Лункина, произошла на проезжей части, впрочем, позже появилось видео, свидетельствующее об обратном.

О ДТП в тот же день написала пресс-служба патрульной полиции Черкасской области на своей странице в Facebook. А личность погибшего подтвердила пресс-служба Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"38-летний водитель автомобиля Land Rover, местный житель, допустил наезд на мужчину, который находился на проезжей части дороги", – говорится в сообщении правоохранителей.

В Черкассах мажор сбил директора школы

Информацию о том, что ДТП произошло не на пешеходном переходе, распространили многие СМИ. Но впоследствии появилось видео с камеры наблюдения одного из частных домов, расположенного рядом с местом трагедии, которое свидетельствует об обратном. Дочь погибшего Ирина прокомментировала изданию Zmi.ck.ua ситуацию.

"На видео четко видно, что папа переходит улицу по подсвеченном пешеходному переходу. И важно, что он уже заканчивал пересекать дорогу. Ему оставалось сделать несколько шагов", – сказала она.

Женщина подчеркнула, что, хотя с момента ДТП прошла почти неделя, родные мужчины до сих пор не знают фамилии и имя человека, который был за рулем авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах погиб директор школы №19 Лункин. Его насмерть сбил водитель Land Rover неподалеку учебного заведения. В соцсетях появились жаркие споры из-за ДТП.

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