Скандал за скандалом: в Черкассах кандидат решил разыграть карту "обиженного"

Дмитрий Кухарчук, который баллотируется в Раду по округу №194 в Черкассах, является участником ряда уголовных производств.

Об этом сообщила региональная прокуратура после того, как кандидат заявил в СМИ, будто силовики препятствуют его избирательной кампании и пытаются "снять его с выборов".

В ведомстве подчеркнули, что уголовные производства были начаты до того, как Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кухарчука на выборы в Раду.

"Кухарчуку Д. В. объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) в нанесении телесных повреждений жителям с. Рацево Чигиринского района Черкасской области во время собрания жителей села 03 июня 2016", – сообщили в прокуратуре.

Нападение в с. Рацево Пресс-служба прокуратуры Черкасской области

Также Кухарчук является подозреваемым в уголовном производстве по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц в развлекательном заведении "Cherkassy Bierstube" в Черкассах 22 февраля 2018. Производство открыто по ст. 296 ч. 2. В частности, участнику политической гонки инкриминируется нанесение телесных повреждений средней тяжести гражданину К. – участнику антитеррористической операции.

Досудебное расследование завершено направлением обвинительного акта в Сосновский районный суда Черкасс для рассмотрения.

Кроме того, Кухарчук подозревается в организации массовых беспорядков (ст. 294 УК), имевших место в Черкассах 9 марта 2019. В результате телесные повреждения получили 25 сотрудников полиции.

Отметим, что Кухарчука на выборах поддерживает нынешний городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, в отношении которого проводятся следственные действия по факту декларирования недостоверной информации.

Ранее Бондаренко внезапно отказался поддержать кандидатку по округу №194 от партии "ВО Батьківщина" Светлану Кузьминскую.

Слева направо: мэр Анатолий Бондаренко и Дмитрий Кухарчук nazar viv

Как сообщал OBOZREVATEL, Кухарчука ранее внесли в базу украинского добровольческого центра "Миротворец" после столкновений с полицией 9 марта нынешнего года.

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