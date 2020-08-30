В Черкассах беременная женщина убила подругу из-за долга – полиция

В Черкассах ночью 30 августа беременная женщина убила свою подругу.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции. Преступление произошло рядом с магазином в микрорайоне Мытница около часа ночи.

"Женщины решили выяснить отношения, почему, когда они вместе проживали, одна из них не оплатила коммуналку и тем самым задолжала другой деньги", – сказано в сообщении.

По данным копов, тридцатилетняя беременная жительница Черкасс во время схватки с 28-летней подругой нанесла ей удар в сердце. Жертва умерла за несколько минут.

Подозреваемую задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До решения суда касательно меры пресечения женщина будет находиться в изоляторе временного содержания.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Беременной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Шубины Ставы Лысянского района Черкасской области 56-летняя жена во время ссоры забила до смерти 70-летнего мужа.

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