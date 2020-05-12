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12 мая • обновлено в 12:02
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В части Генштаба ВСУ нашли затреленого военного

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В понедельник, 11 мая, на территории поста выездной охраны воинской части А0139, которая непосредственно подчиняется Генеральному штабу ВСУ, было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщается на официальной странице Военной службы правопорядка ВСУ в Facebook. Отмечается, что инцидент произошел около 16:00.

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На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Национальной полиции. В Единый реестр досудебных расследований было внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Сейчас идет следствие.

Отметим, что на базе в/ч А0139 работает 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба – элитное соединение в составе ВСУ, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января работник Управления государственной охраны Украины, который дежурил в ЦИК, застрелился из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Криминал
Место
Украина Киев
Теги
Вооруженные силы Украины Генеральный штаб ВСУ
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