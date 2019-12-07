На Закарпатье в магазине вспыхнул масштабный пожар: пугающие фото и видео

В пгт Буштыно Тячевского района Закарпатской области в субботу, 7 декабря, произошел масштабный пожар в магазине строительных материалов.

Сообщение об инциденте по ул. Главная поступило спасателям в 12:36, передает пресс-служба областного ГосЧС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Для ликвидации огня к месту ЧП были направлены два отделения пожарных 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково и местной пожарной команды пгт Тересва.

Иллюстрация. Пожар Pixabay

Фото с места пожара zk.dsns.gov.ua

Уточняется, что площадь возгорания на момент прибытия пожарных на место составляла около 2000 кв.метров. Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства от 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст и местной пожарной команды с. Чумалево.

В 13:43 пожар был локализован. На месте работает восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в детском саду на проспекте Юрия Гагарина, 9А, в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар. В результате погиб один человек.

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