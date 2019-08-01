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В Буге нашли труп женщины с камнем на поясе

1.7т Читать материал на украинском

В четверг, 1 августа, в селе Трихаты Николаевской области рыбаки обнаружили в реке Южный Буг тело женщины с привязанным к нему камнем.

Об этом пишет издание "Новости-N" со слов местных жителей. Отмечается, что на вид ей было около 45-50 лет.

На поясе у погибшей веревкой был привязан камень, который не позволял телу всплыть наверх. По факту произошедшего правоохранители открыли уголовное производство. Личность и причины смерти женщины неизвестны.

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В Буге нашли труп женщины с камнем на поясе

В Буге нашли труп женщины с камнем на поясе

"Новости-N"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на пляже поселка Николаевка в аннексированном Крыму обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти: к его ногам была привязана гиря.

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Украина
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