В "бригаде-200" пополнение: воин ВСУ показал фото ликвидированного террориста

На Донбассе ликвидирован очередной наемник России, воевавший на стороне "Л/ДНР" против Украины.
Фото убитого было опубликовано на странице офицера 53-й ОМБр ВСУ Анатолий ШтефанШтирлиц на своей странице в Facebook.
"Бригада-200 11.07.18 пополнилась очередным дембелем, Лавринов Эльмир из Горловки, 9 ОШПМП. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ Объединенных сил на Донбассе и понесли потери.
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