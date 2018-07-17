МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В "бригаде-200" пополнение: воин ВСУ показал фото ликвидированного террориста

2.3тЧитать новость на украинском

На Донбассе ликвидирован очередной наемник России, воевавший на стороне "Л/ДНР" против Украины.

Фото убитого было опубликовано на странице офицера 53-й ОМБр ВСУ Анатолий ШтефанШтирлиц на своей странице в Facebook.

"Бригада-200 11.07.18 пополнилась очередным дембелем, Лавринов Эльмир из Горловки, 9 ОШПМП. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Новости
"Воюют за еду": украинский партизан рассказал о настроениях в "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ Объединенных сил на Донбассе и понесли потери.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
3
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги