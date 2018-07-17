В "бригаде-200" пополнение: воин ВСУ показал фото ликвидированного террориста

На Донбассе ликвидирован очередной наемник России, воевавший на стороне "Л/ДНР" против Украины.

Фото убитого было опубликовано на странице офицера 53-й ОМБр ВСУ Анатолий ШтефанШтирлиц на своей странице в Facebook.

"Бригада-200 11.07.18 пополнилась очередным дембелем, Лавринов Эльмир из Горловки, 9 ОШПМП. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ Объединенных сил на Донбассе и понесли потери.