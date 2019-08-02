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В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали убитого террориста "ДНР"

1.8т Читать материал на украинском

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, бригаду-200 пополнил Евгений Безмен (Слюсаренко) из Донецка, позывной "Пистолет".

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал военнослужащий.

Евгений Безмен (Слюсаренко)

Евгений Безмен (Слюсаренко)

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В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали убитого террориста "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данныеликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по прозвищу "Хантер".

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бородатый йух зашкварился.
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