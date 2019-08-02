В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали убитого террориста "ДНР"

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, бригаду-200 пополнил Евгений Безмен (Слюсаренко) из Донецка, позывной "Пистолет".

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал военнослужащий.

Евгений Безмен (Слюсаренко)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данныеликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по прозвищу "Хантер".

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