В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали убитого террориста "ДНР"

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.
Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, бригаду-200 пополнил Евгений Безмен (Слюсаренко) из Донецка, позывной "Пистолет".
"Все будет Украина и победа за нами!" – написал военнослужащий.
Евгений Безмен (Слюсаренко)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данныеликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по прозвищу "Хантер".
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