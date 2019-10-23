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23 октября • обновлено в 10:16
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В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали ликвидированного террориста

1.3т Читать материал на украинском

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, бригаду-200 пополнил Сергей Туцкий (позывной "Сеня") из Горловки Донецкой области.

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал военнослужащий.

В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали ликвидированного террориста
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В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали ликвидированного террориста
В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали ликвидированного террориста

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Также один воин ВСУ был травмирован в бою.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
идиот борька-робот с чугунной головой проснулся..
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2
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В киеве самоликвидировался каратель с погоняловым "Сенсей". СУГС не чекаясь!
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4
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Борисс Робот
Борисс Робот
Крымчанин Юрий, ты козлодятел под каждой статьей об этом будешь писать...???
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