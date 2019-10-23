В бригаде-200 пополнение: в ВСУ показали ликвидированного террориста

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, бригаду-200 пополнил Сергей Туцкий (позывной "Сеня") из Горловки Донецкой области.

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Также один воин ВСУ был травмирован в бою.

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