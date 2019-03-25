В бригаде-200 пополнение: на видео попало уничтожение террористов "Л/ДНР" воинами ОС

Украинские воины уничтожили на Донбассе военную технику террористов "Л/ДНР".
Момент удара попал на видео. Кадры опубликовал на своем канале в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Воинами-ОСами уничтожена одна единица военной техники "Урал", который делал подвоз БК и вооружения на передовую российским оккупантам. Как видите, осиное жало легло искусно и филигранно, как шар в лузу", — сообщил он.
По словам военного, один оккупант присоединился к бригаде-200.
Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 24 марта.
Два украинских воина получили ранения во время обстрелов утром 25 марта.
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