В боях с российскими наемниками ранены трое воинов ВСУ

Вооруженные формирования России 8 июля девять раз нарушили режим прекращения огня, применил запрещенную Минскими соглашения артиллерию. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.

Вооруженные силы Украины открыли ответный огонь, заставив врага прекратить активность, сообщается на странице штаба ООС в Facebook

Отмечается, что оккупанты применяли 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также беспилотник для сброса ВОГ-25.

Обстрелы велись по позициям ООС в районе Хутора Вольного, Орехово, Зайцево, Авдеевки, Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", – сообщили в штабе ООС.

Раненых военнослужащих ВСУ оперативно госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 8 июля. Фото mediarnbo.org

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе 7 июля четверо украинских военных получили ранения. Оккупанты 13 раз обстреливали позиции наших защитников.