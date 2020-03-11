В Боснии и Герцеговине впервые оправдали террориста "ЛНР"

В Боснии и Герцеговине впервые оправдали сербского наемника Гаврилу Стевича, который в 2014 году воевал против украинцев на Донбассе в рядах террористов "ЛНР".

Как сообщает Nezavisne, Стевича обвиняли в том, что он, являясь гражданином Боснии и Герцеговины, 8 июля 2014 года покинул страну и через белградский аэропорт прибыл в Москву, а затем через Ростов – в Луганск.

Там наемник вступил в отряд четников "Йован Шевич", получил форму и оружие и воевал против ВСУ до середины сентября 2014 года. За месяц своей "службы" он получал 500 евро. Однако Стевич, пытаясь себя оправдать, заявил, что якобы приехал в "ЛНР" в качестве журналиста и писателя.

Гаврило Стевич на фото слева ruserbia.com

Гаврило Стевич и другие сербские наемники на Донбассе Nezavisne

Судья громкого дела проявил заангажированную позицию и встал на сторону Стевича. Он заявил, что фотография подсудимого с автоматом в руках не является достаточным доказательством его участия в террористической группировке на территории чужого государства.

"Его пребывание в этом районе (на Донбассе. – Ред.) и одна фотография не могут рассматриваться как свидетельство того, что он присоединился к военизированному формированию. На основании этой фотографии можно сделать вывод, что она – скорее хвастовство, чем реальная ситуация", – сделал вывод председательствующий судья Бранко Перич.

Гаврило Стевич (справа) в суде Nezavisne

Напомним, Стевич – первый гражданин Боснии и Герцеговины, обвиненный в войне в Украине. Всего в войне на Донбассе на стороне российских оккупантов воевали шесть представителей этой страны.

Попасть в Украину Стевичу помог Братислав Живкович, возглавлявший "Равногорское движение". Его арестовали в сентябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе 2019 года прокуратура АР Крым заочно объявила о подозрении сербскому наемнику "ДНР", снайперу Деяну Беричу ("Деки") в участии в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Севастополя" и захвате объектов украинской инфраструктуры.

При этом экс-главарь террористической "ДНР" Игорь Безлер ("Бес") заявил, что скандально известный Берич, называющий себя снайпером, на самом деле ни дня не воевал на Донбассе и просто пиарится.

Напомним, в марте 2019 года Берича заметили на брифинге у спикера МИД России Марии Захаровой. Там он представился журналистом издания PolitRussia.

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