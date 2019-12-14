В "Борисполе" произошло ЧП с самолетом: расписание рейсов изменили

В субботу, 14 декабря, во время наземного обслуживания в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом был поврежден самолет Boeing 767-300 UR-GEA.

Из-за этого авиакомпании МАУ пришлось осуществить ротацию воздушных судов и изменить расписание полетов. Об этом сообщается на странице Fly UIA в Facebook.

Таким образом, рейс PS 391 по маршруту Киев – Дели, который должен был выполняться на поврежденном самолете, состоится на лайнере другой модификации – Boeing 737-900 UR-PSK.

Аэропорт "Борисполь" beztabu.net

"Это повлечет задержку чартерных рейсов авиакомпании в Египет 15 декабря, которые будут выполняться на этом самолете. Рейсы PS5673 Киев – Шарм-эль-Шейх, PS5674 – Шарм-эль-Шейх – Киев, PS5657 Львов – Шарм-эль-Шейх и PS5658 Шарм Эль-Шейх – Львов задерживаются на 9:50, 9:40, и 9:40, 9:50 часов соответственно", – сказано в сообщении. Пассажиров также призвали сверять расписание на онлайн-табло.

Уточняется, что пассажирам, которые уже прибыли в Борисполь или в международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, необходимо обратиться на информационную стойку для получения контактов соответствующего обслуживания (питание, трансфер и размещения в отеле).

Пассажирам, которые находятся в Египте, проживание в отеле будет продолжено и организован трансфер согласно новому времени вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября в аэропорту "Борисполь" служба безопасности обнаружила гранату в багаже летевшего в Хургаду (Египет) жителя Донецка.

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