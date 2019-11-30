В аэропорту "Борисполь" поймали жителя Донецка с гранатой: фото

В пятницу, 30 ноября, в аэропорту "Борисполь" служба безопасности обнаружила гранату в багаже летевшего в Хургаду (Египет) жителя Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса Киев – Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", – сказано в сообщении.

В "Борисполе" поймали жителя Донецка с гранатой Европейская правда

Отмечается, что багаж с гранатой принадлежал 36-летнему жителю Донецка. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту инцидента открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В "Борисполе" поймали жителя Донецка с гранатой Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аэропорт "Борисполь" перекрывали из-за рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака.

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