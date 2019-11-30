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В аэропорту "Борисполь" поймали жителя Донецка с гранатой: фото

7.1т
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В пятницу, 30 ноября, в аэропорту "Борисполь" служба безопасности обнаружила гранату в багаже летевшего в Хургаду (Египет) жителя Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса Киев Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", – сказано в сообщении.

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В "Борисполе" поймали жителя Донецка с гранатой

В "Борисполе" поймали жителя Донецка с гранатой

Европейская правда

Отмечается, что багаж с гранатой принадлежал 36-летнему жителю Донецка. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту инцидента открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В "Борисполе" поймали жителя Донецка с гранатой

В "Борисполе" поймали жителя Донецка с гранатой

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аэропорт "Борисполь" перекрывали из-за рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Борисполь
Теги
аэропорт Борисполь граната
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Реальный дау нбассянин.
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1
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Странно было бы если б у него вместо гранаты обнаружили апельсины, а так всё нормально! Это же для них хотят упростить пересечение линии разграничения и им же выплатить пенсии, ну, ну.
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злой укр
злой укр
Medvedkov Yuri, жители Донецка живут в Донецке,вна украине могут быть ТОЛЬКО т.н. "беженцы" ,воюющие на стороне укронациков.нормальный дончанин вна украина ни ногой!
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну куда же настоящий дончанин кормилец Украины без гранаты может полететь?)
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