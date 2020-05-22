В Калушской центральной районной больнице (Ивано-Франковская область) спустя несколько часов после осмотра медиков умерла 68-летняя женщина. В трагедии дочь погибшей обвиняет врачей.

Розалия Магас была вынуждена ждать помощи профессионалов четыре часа и ехать в другое отделение на такси. Посмертный диагноз женщины – "оборвался легочный тромб", передает "Суспільне".

Украинка вместе с дочерью Натальей Чекаловской пришла на осмотр семейного врача 20 мая в 9:00.

"Должны были сделать ЭКГ, рентген, анализы. До этого неделю маме было плохо: удушье, не спала ночью. Семейная врач нас сразу приняла, дала направление на рентген и кардиограмму. Сделали рентген и описание. По этим результатам врач сказала срочно госпитализировать маму в реанимационное отделение. Выписала направление. Диагноз "пневмония". Сказала: "Времени делать кардиограмму нет". Вызвали скорую", – рассказала Чекаловская.

Дочь сопровождала маму в Калушскую центральную районную больницу. Там их сразу принял врач. Наталья знает только, что зовут его Игорь.

В больнице взяли кислородные пробы, измерили давление , прослушали несколько раз, взяли кровь из вены на коронавирус, измерили сахар, сделали ЭКГ. Вызвали кардиолога.

"Маму начало трясти, губы стали синими и лицо посинело. Я подумала, что она замерзла. Начали вызывать пульмонолога. Звонили ему раз пять. Нет его. Начали искать кардиолога. Оказалось, что кардиология закрыта, ибо вспышка коронавируса. И кардиолога нет", – вспомнила Наталья.

Из-за этого они решили вызвать реаниматолога Наталью Семину, которая пришла через 10 минут. Женщина даже не прочитала направление в реанимацию, где было подчеркнуто "экстренное".

"Спрашивает спокойно: "Что случилось?.." Начала читать описание врача, который принимал маму, и на второй странице начала писать почти то же самое, что написал он. Потом пошла слушать маму. Послушала и снова начала писать. Я говорю: Дайте ей хоть кислорода подышать. А она говорит: Я не могу давать ей кислород, потому что у нее он 83% . А я могу брать в реанимацию только до 80%", – рассказала дочь погибшей.

Она добавила, что имеет видео, где врач говорит: "Вызывайте пульмунолога, потому что это не мой пациент". В направлении, подкрепленном снимком легких и описанием, было четко написано, что есть двусторонняя пневмония, но врач ничего не услышала.

Пульмонолог при этом запретила женщине съемку и выставила с кабинета. Чекаловская пошла искать главврача, но к ней позвонила мама, чтобы та вернулась, потому что в больницу привезли женщину с температурой и надо освободить коридор, чтобы пациенты не столкнулись.

Пациентку направили в корпус по улице Каракая, однако врачи сказали, что предоставить "скорую" не могут. Женщины вызвали такси, но среди поездки Магас стало плохо, она начала терять сознание.

"Она на меня смотрит, но начинает синеть. Говорить не может... Мы разворачиваем машину, возвращаемся в реанимацию. Стучим, но нам не открывают. Через пять минут открыли. Санитарка. Никого из врачей нет.

Я кричу, что умирает женщина. Маму перекладывают на каталку и говорят: "В обзорную". Я кричу: "Какая обзорная?!! Вы не видите, что человек умирает?!". Я в обзорной кричала 15 минут. Не было ни одного врача. Никто ко мне не пришел", – вспомнила дочь умершей. в результате женщина умерла в операционном блоке на 4 этаже, куда ее доставила врач, санитарка и дочь.

И. о. генерального директора КНП "Центральная районная больница Калушского городского и районного советов Ивано-Франковской области" Иван Красийчук заявил, что по данному факту пройдет служебное расследование.

"Оцениваю ситуацию очень неприятно. К сожалению, это произошло. Выводы будет делать комиссия, которая создана. Есть приказ о служебное расследование. Всесторонне это все будет рассмотрено. И, конечно, примем меры. Это недопустимо. Это не должно быть так ни в коем заведении. Необъективно, скорее всего, – еще раз говорю, будет комиссия определять, – подошли к больному в данной ситуации. Скорее всего, шла недооценка состояния больного", – сказал Красийчук.

В больнице Ивано-Франковской области скандал из-за смерти пациентки Иллюстрация

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