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"В ближайшее время": Денисова сделала громкое заявление об освобождении пленных моряков

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Переговоры об освобождении военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге в четверг, 25 июля, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Укринформ".

По ее словам, сейчас также идут переговоры между зарубежными ведомствами Украины и России по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

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"И я благодарю Владимира Зеленского за все усилия, которые он прилагает к освобождению военнопленных моряков и всех граждан, которых удерживают сегодня в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации. И я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение", - отметила она.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Денисова сообщила, что Украина достигла договоренностей с Россией о возвращении украинских военнопленных моряков, захваченных в Черном море в ноябре 2018 года.

При этом адвокат моряков заявил, что ему ничего неизвестно о подобных договоренностях с Россией.

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Темы
Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Завтра будут дома!" - топнув ножкой и страшно нахмурив брови,в 2018 году говорил Поросенко.
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Livesey David
Livesey David
Да скоро, скоро, пять лет это не такой уже и большой срок.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Помечтайте гандоны, вас с дерьмом смешать за преступления нацисты.
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