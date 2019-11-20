В Берлине жестоко убили сына экс-президента Германии: первые детали

В Берлине (Германия) жестоко убили сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера – Фритца фон Вайцзеккера.

Неизвестный мужчина с ножом напал на 59-летнего професора просто посреди чтения лекции в больнице Charlottenburg Palace Park Clinic. Трагедия произошла вечером 19 ноября, сообщает издание Der Tagesspiegel.

По данным полиции, злоумышленник находился среди аудитории слушателей и внезапно накинулся на лектора, нанеся ему несколько ножевых ранений. Попытки реанимировать фон Вайцзеккера на месте не увенчались успехом.

В Берлине жестоко убили сына экс-президента ФРГ Фритца фон Вайцзеккера

Серьезные травмы получил и один из слушателей, пытавшийся защитить лектора. Его госпитализировали с тяжелым ранением.

Сообщается, что присутствующим в аудитории удалось остановить нападавшего. Его личность и мотивы совершения преступления на данный момент не разглашаются.

Полицейские арестовывают злоумышленника после смертельного нападения в клинике Der Tagesspiegel

Известно, что последние несколько лет Фритц фон Вайцзеккер возглавлял клинику в Шарлоттенбурге. Соболезнования в связи с его трагической гибелью выразил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер.

Нападение произошло вечером 19 ноября Twitter/Nacht Floh

"Отличный доктор и замечательный человек. Страшно подумать, в каком мире мы живем", – написал он в своем Twitter.

Фритц фон Вайцзеккер и Рихард фон Вайцзеккер

Стоит отметить, что отец погибшего немецкого лектора Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984-1994 годах. Программным его выступлением стала речь к 40-й годовщине окончания Второй мировой войны. Тогда он призвал граждан не забывать о временах нацистской диктатуры, а также помнить о погибших. Помимо этого, в 2004 году немецкий исследователь Гюнтер Крузе заявил, якобы бывший глава ФРГ имеет дальнее родство с основателем СССР Владимиром Лениным. Правда, прямых доказательств этим доводам он так и не предоставил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии в центре Берлина убили 40-летнего этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

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