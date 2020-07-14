В Бердянске пьяный экс-АТОшник открыл стрельбу по детям

В Бердянске мужчина стрелял по детях во дворе. Иллюстрация.

В Бердянске пьяный бывший участник АТО стрелял в сторону детей, которые играли во дворе, из травматического пистолета. При задержании у него обнаружили целый арсенал оружия.

Инцидент произошел вечером 13 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Женщина, позвонившая в полицию, заявила, что несовершеннолетний сын рассказал ей о стрельбе из окна квартиры по улице Волонтеров, где во дворе находились дети.

Подозреваемый. zp.npu.gov.ua

Как установили копы, одному из жителей Бердянска 1972 года рождения не понравилось, что дети кричали. Он решил "напугать" их выстрелами из травматического пистолета.

Место инцидента. Pro.berdiansk.biz

В указанной квартире изъяли:

пистолет-пулемет "МП 40";

стартовый пистолет "Беретта";

230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45;

5 сигнальных ракет;

4 гранаты РГД-5;

4 подствольные снаряды;

противопехотную и сигнальную мины;

2 гранаты светошумового и дымового действия.

Полиция добавила, что, предварительно, оружие и боеприпасы мужчина привез из зоны АТО.

Изъятое оружие. zp.npu.gov.ua

Изъятое оружие. zp.npu.gov.ua

Изъятое оружие. zp.npu.gov.ua

Изъятое оружие. zp.npu.gov.ua

Изъятое оружие. zp.npu.gov.ua

Изъятое оружие. zp.npu.gov.ua

Изъятое оружие. zp.npu.gov.ua

Следователями открыты уголовные производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция по статьям предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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