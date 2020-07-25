На украинском курорте масштабный пожар уничтожил гостиницу. Фото и видео

В Бердянске (Запорожская область) по улице Курортной 25 июля произошел пожар в частной гостинице. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сказано на сайте ГосЧС, сообщение о пожаре на втором этаже здания и на крыше поступило к спасателям в 10:10 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огонь распространился на общей площади 170 кв.м. Кроме того, вспыхнула крыша третьего этажа отдельно стоящего здания на общей площади 30 кв.м.

Пожар в Бердянске. pro.berdiansk.biz

Здание загорелось утром. pro.berdiansk.biz

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилые дома, расположенные рядом.

В 10:25 удалось локализовать возгорание, в 10:39 – полностью ликвидировать. Бойцы ГосЧС провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорание. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах с сжатым воздухом.

Пожар в Бердянске. pro.berdiansk.biz

Известно, что владельцы гостиницы предлагали отдыхающим номера класса люкс.

Причина пожара устанавливается, по факту происшествия ведется расследование. От ГУ ГосСЧС привлекалось 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Гостиница расположена по адресу Курортная, 82. pro.berdiansk.biz

Пожар в Бердянске. pro.berdiansk.biz

Огонь распространился на траву возле участка. brd24.com

Спасатели на месте ЧП. ГосЧС

Спасатели на месте ЧП. ГосЧС

Пожар удалось потушить. ГосЧС

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