В Бердянске мужчина убил и спрятал в холодильнике сожительницу

В Бердянске Запорожской области мужчина в разгар конфликта убил женщину, а ее труп спрятал в бытовом холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома.

Так злоумышленник пытался скрыть следы преступления, произошедшего еще в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Отмечается, что информация об обнаружении тела поступила 4 мая. Умершей оказалась местная жительница 1952 года. Согласно предварительным данным, ее смерть наступила в результате полученных телесных повреждений.

В Бердянске мужчина жестоко убил сожительницу

"Работники сектора криминальной полиции, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в течение нескольких часов установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый уроженец Черкасской области, 1985 года рождения", – говорится в сообщении.

По словам полицейских, злоумышленник арендовал квартиру вместе с потерпевшей. Еще в конце апреля во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры, фигурант нанес женщине телесные повреждения в область головы и туловища.

"От полученных травм, 2 мая, женщина умерла. После чего преступник пытался скрыть следы преступления, спрятал труп в холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома", – рассказал начальник Бердянского отдела полиции Сергей Дружиненко.

5 мая следователем Бердянского отдела полиции по согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также в Бердянском районном суде решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции инкриминируемой статьи, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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