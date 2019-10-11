"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

В Белой Церкви под Киевом ветераны АТО и представители Нацкорпуса самостоятельно демонтировали стоянку, где должен был открыться мемориал Небесной Сотне и погибшим на Донбассе воинам.

Инцидент произошел на улице Героев Небесной Сотни в пятницу, 11 октября, сообщается в сюжете местного телеканала "Крокус" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Видео начали активно обсуждать пользователи сети, часть которых осудила поступок ветеранов. Некоторые комментаторы назвали происходящее рейдерством и заявили, что автостоянка в этой части города нужна.

Скрин видео

"Кого мы б...ь защищали и защищаем?" – возмутился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Те, кто обзывает и вешает ярлыки на воинов, даже в военкомат не дошли, а у женщин мужчины под юбками просидели пять лет. Надо было, чтобы фронт здесь был... Вот тогда бы я посмотрел", – написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в августе вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине. Преступники уничтожили 15 памятников. Полиции удалось выйти на след одного из подозреваемых.

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