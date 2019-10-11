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11 октября • обновлено в 23:41
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"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

3.6т Читать материал на украинском

В Белой Церкви под Киевом ветераны АТО и представители Нацкорпуса самостоятельно демонтировали стоянку, где должен был открыться мемориал Небесной Сотне и погибшим на Донбассе воинам.

Инцидент произошел на улице Героев Небесной Сотни в пятницу, 11 октября, сообщается в сюжете местного телеканала "Крокус" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Видео начали активно обсуждать пользователи сети, часть которых осудила поступок ветеранов. Некоторые комментаторы назвали происходящее рейдерством и заявили, что автостоянка в этой части города нужна.

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"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин видео

"Кого мы б...ь защищали и защищаем?" – возмутился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Те, кто обзывает и вешает ярлыки на воинов, даже в военкомат не дошли, а у женщин мужчины под юбками просидели пять лет. Надо было, чтобы фронт здесь был... Вот тогда бы я посмотрел", – написал он.

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

"Надо, чтобы фронт был тут!" В Белой Церкви разгорелся скандал из-за воинов АТО

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине. Преступники уничтожили 15 памятников. Полиции удалось выйти на след одного из подозреваемых.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Ветераны войны на Донбассе Вооруженные силы Украины Национальный корпус видео
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
причина в том,что война началась с майдана,онжедетства ..нарния х.ярния там разная,захваты обладминистраций,ружпарков мусарских и прочего евробардака,тоесть сначала сами замутили войну,а потом давай защищать..кого?лугандонци шо Киев бомбили или Львов?
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Serov Oleg
Serov Oleg
обезьяны...
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
поцреоты-сектанты.
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