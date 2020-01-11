В Bellingcat назвали главное отличие крушения самолета МАУ и рейса MH17

Между авиакатастрофой с самолетом МАУ в Иране и крушением рейса MH17 на Донбассе существует разительное отличие.

Об этом заявил британский журналист-расследователь, основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс, передает "Апостроф". "Существует одно ключевое отличие – украинский Boeing был вероятно сбит иранскими силами над иранской территорией. В этом отличие от MH17, когда Украина расследовала атаку на самолет другой страны (Малайзия), сбитый третьей стороной над украинской территорией", – пояснил он.

Крушение самолета МАУ в Иране

По его мнению, это означат, что если Иран захочет скрыть факты и притормозить расследование, то у них гораздо больше возможностей, чем у исполнителей атаки на МН17.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

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