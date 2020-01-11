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11 января • обновлено в 10:54
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В Bellingcat назвали главное отличие крушения самолета МАУ и рейса MH17

2.3т
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Между авиакатастрофой с самолетом МАУ в Иране и крушением рейса MH17 на Донбассе существует разительное отличие.

Об этом заявил британский журналист-расследователь, основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс, передает "Апостроф". "Существует одно ключевое отличие – украинский Boeing был вероятно сбит иранскими силами над иранской территорией. В этом отличие от MH17, когда Украина расследовала атаку на самолет другой страны (Малайзия), сбитый третьей стороной над украинской территорией", – пояснил он.

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Крушение самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране

По его мнению, это означат, что если Иран захочет скрыть факты и притормозить расследование, то у них гораздо больше возможностей, чем у исполнителей атаки на МН17.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Иран
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Wick John
Wick John
Почему укро свиньи не закрыли пространство над территорией где идут боевые действия, почему экипажу приказали снизить высоту и лететь именно над территорией боевых действий, где расшифровки чёрных ящиков и переговоров между диспетчером и экипажем самолёта? Укро свиньи сбили мн 17 но бояться признать это, а хозяева покрывают укро свиней
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Да именно Украина не обеспечила безопасный пролёт над своей территорией
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Дудко Олег
Дудко Олег
Разница в том, что Иран честно признался в ошибке, предоставил всю информацию, переговоры диспетчеров, информацию с радаров. А хитрожо начали операцию по сваливанию вины.
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