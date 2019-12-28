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28 декабря • обновлено в 16:11
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В Беларуси рассекретили базу, где "убивали оппозиционеров" Лукашенко: появилось видео

1.4т
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В Беларуси не утихает обеспокоенность недавним заявлением бывшего бойца спецназа Министерства внутренних дел страны Юрия Гаравского, который признался, что принимал участие в похищениях и убийствах оппонентов президента Александра Лукашенко.

После интервью с ним журналисты решили проверить базу СОБРа, где, по его словам, 20 лет назад убили и закопали экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом сообщается в расследовании DW.

Отмечается, что она расположена в глухих окрестностях городского поселка Бегомль в ста километрах от Минска. С магистрали сквозь лес к ней ведет неприметная грунтовая дорога без указательных знаков, которая через пару километров упирается в КПП. Там двухметровый забор, знак ограничения скорости и небольшая сторожка.

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В Беларуси рассекретили базу, где "убивали оппозиционеров" Лукашенко

В Беларуси рассекретили базу, где "убивали оппозиционеров" Лукашенко

Поскольку сторож от каких-либо комментариев отказался, расследователи сами решили обследовать места, которые показывал на фотографиях Юрий Гаравский, сверяясь с картами Google.

По их словам, здесь действительно до сих пор остались полусгнившие бревна, сложенные так, что конструкция напоминает давно забытый блиндаж. Рядом остатки шлагбаума. Еще чуть дальше – бетонный ров очистных сооружений. С другой стороны – второй въезд на бывшую базу, где на проржавевших воротах висит замок.

База СОБРа в Беларуси

База СОБРа в Беларуси

dw.com

"Если верить показаниям Гаравского, обоих оппозиционеров закопали в яме, точка на карте показывает, что это место – на частной территории. После небольшой прогулки мы обнаружили и совсем свежие ямки – как будто кто-то что-то искал, возможно, с металлодетектером. На обратном пути натыкаемся на небольшой овраг, на одной стороне которого свалены старые покрышки. Здесь тоже пара свежих ямок", – описывают журналисты.

База СОБРа в Беларуси

База СОБРа в Беларуси

dw.com

Они также отметили, что позже сторож все таки рассказал, мол, несколько дней назад на базу наведывались представители оппозиционной партии "Белорусский народный фронт".

"Приехали в два часа ночи, залезли на территорию, тоже искали. Так их накрыл спецназ. Я и сам бы с удовольствием им врезал. Сейчас они сидят в "американке" – следственный изолятор КГБ в Минске", – завил сторож Тимофей.

База СОБРа в Беларуси

База СОБРа в Беларуси

dw.com

Со своей стороны расследователи подчеркнули, что все же эта история больше похожа на заранее приготовленную "страшилку", поскольку ни один из собеседников, в том числе среди оппозиционных политиков, ее подлинность не подтвердил.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший боец спецназа Министерства внутренних дел Беларуси 41-летний Юрий Гаравский признался, что принимал участие в похищениях и убийствах оппонентов президента Александра Лукашенко.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
убийство
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лукашенко каждый день пугает Путина, что Беларусь уйдёт в партизаны.
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