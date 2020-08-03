В Беларуси прервали передачу топ-пропагандиста Кремля о задержании наемников ЧВК Вагнера
Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев. promdevelop.ru
Вечером 2 августа в Беларуси прекратили трансляцию программы топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Она была посвящена задержанию наемников ЧВК Вагнера под Минском.
О решительном шаге белорусов написали на Telegram-канале сторонников террористических "Л/ДНР" WarGonzo. Пособников оккупантов возмутил этот факт.
"В Беларуси обрубили "Воскресный вечер" с Соловьевым, в котором обсудили ситуацию вокруг задержания российских "ЧВКашников" под Минском", – негодуют пропагандисты.
К слову, Соловьев также делился анонсом собственной программы на личном Telegram-канале. В нем отмечалось, что рупоры Кремля якобы "прольют свет" на события в Беларуси и впервые озвучат некоторые факты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных "вагнеровцев" – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности.