В Беларуси прервали передачу топ-пропагандиста Кремля о задержании наемников ЧВК Вагнера

Вечером 2 августа в Беларуси прекратили трансляцию программы топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Она была посвящена задержанию наемников ЧВК Вагнера под Минском.

О решительном шаге белорусов написали на Telegram-канале сторонников террористических "Л/ДНР" WarGonzo. Пособников оккупантов возмутил этот факт.

"В Беларуси обрубили "Воскресный вечер" с Соловьевым, в котором обсудили ситуацию вокруг задержания российских "ЧВКашников" под Минском", – негодуют пропагандисты.

К слову, Соловьев также делился анонсом собственной программы на личном Telegram-канале. В нем отмечалось, что рупоры Кремля якобы "прольют свет" на события в Беларуси и впервые озвучат некоторые факты.

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