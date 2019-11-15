В Балаклее прогремели взрывы: первые подробности

В пятницу, 15 ноября, в Балаклее снова прогремели десятки взрывов на военных складах.

Как сообщает источник OBOZREVATEL в ГСЧС, в 14:30 произошло около 25 взрывов на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале. Спасатели утверждают, что на данный момент опасности нет. В ликвидации последствий взрывов задействован пожарный танк, работают военные саперы.

При этом издание "057" пишет, что ЧП произошло при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно – один из саперов был ранен.

"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", – добавил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В Генштабе Украины сообщили, что четыре военных госпитализированы с ранениями средней тяжести во время плановой утилизации боеприпасов на территории складов в Балаклее.

Мэр города Иван Столбовой также подтвердил: единичные взрывы произошли на территории арсенала.

"Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале. На данный момент там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГСЧС. Они оценят ситуацию и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная", – рассказал чиновник для "Depo.Харьков".

Взрывы на складах

Взрывы на складах

Взрывы на складах

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов. Главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в Минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой.

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