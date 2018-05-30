В Бабченко стрелял профессионал: полиция назвала приоритетную версию убийства

Российский журналист Аркадий Бабченко был убит профессиональным киллером.

Данное заявление сделал на брифинге 30 мая глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНИАН.

"Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами. Мы считаем, что мотивы преступления – профессиональная деятельность потерпевшего. Другие версии также имеют право на существование, но есть приоритет", – сказал он.

По его словам, преступников было несколько. "Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление – одним человеком не обойдешься", – отметил глава Нацполиции.

В то же время, Князев не захотел разглашать детали, в частности, пустил ли Бабченко убийцу в квартиру сам, и была ли допрошена его вдова.

"Нельзя кому-либо из моих подчиненных и мне самому доказывать обстоятельства, которые сейчас подлежат расследованию. Это было бы преступлением со стороны полицейских", – подчеркнул он.

Также он добавил, что эксперты еще не приступали к изучению пуль, которыми был убит Бабченко, поскольку еще не получили на это судебного разрешения.

Напомним, Бабченко был застрелен вечером 29 мая в Киеве в доме, где он проживал. Убийца выпустил в него три пули. От полученных ранений журналист скончался в машине "скорой помощи".

Ранее в МВД назвали подробности и первые версии убийства Бабченко.Также появились первые фото убитого журналиста и места преступления, а также фоторобот возможного убийцы.