В Азовском море заметили аномальную радиолокационную активность
В Азовском море в пятницу, 10 июля, зафиксировали сильную радиолокационную активность.
Об этом сообщил "Диалог.UA" со ссылкой на российские Telegram-каналы. Отмечается, что источник аномальной активности пока неизвестен.
Радиолокационные волны наблюдаются в открытом море вдоль аннексированного Крыма и до Запорожской области.
Издание пишет: есть вероятность, что источником может быть флот оккупационной армии России. Так, в Крыму сосредоточено около 80 кораблей РФ, из которых 23 – ударные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью заявил: Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.
В РФ бурно отреагировали на это. Некоторые политики страны-агрессора заявили, что их армия якобы готова даже к потоплению судов противника.
В ответ командующий ООС Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил угрозу.
Наев заявил, что вдоль административной границы между Херсонской областью и Крымом замечены военные РФ, однако угрозы удара нет.