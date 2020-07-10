В Азовском море заметили аномальную радиолокационную активность

Дарья Дурова Расследования 01:24, 11.07.2020

В Азовском море в пятницу, 10 июля, зафиксировали сильную радиолокационную активность.

Об этом сообщил "Диалог.UA" со ссылкой на российские Telegram-каналы. Отмечается, что источник аномальной активности пока неизвестен.

Радиолокационные волны наблюдаются в открытом море вдоль аннексированного Крыма и до Запорожской области.

Издание пишет: есть вероятность, что источником может быть флот оккупационной армии России. Так, в Крыму сосредоточено около 80 кораблей РФ, из которых 23 – ударные.

Диалог

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью заявил: Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.

  • В РФ бурно отреагировали на это. Некоторые политики страны-агрессора заявили, что их армия якобы готова даже к потоплению судов противника.

  • В ответ командующий ООС Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил угрозу.

  • Наев заявил, что вдоль административной границы между Херсонской областью и Крымом замечены военные РФ, однако угрозы удара нет.

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