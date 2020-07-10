В Азовском море заметили аномальную радиолокационную активность

В Азовском море в пятницу, 10 июля, зафиксировали сильную радиолокационную активность.

Об этом сообщил "Диалог.UA" со ссылкой на российские Telegram-каналы. Отмечается, что источник аномальной активности пока неизвестен.

Радиолокационные волны наблюдаются в открытом море вдоль аннексированного Крыма и до Запорожской области.

Издание пишет: есть вероятность, что источником может быть флот оккупационной армии России. Так, в Крыму сосредоточено около 80 кораблей РФ, из которых 23 – ударные.

Диалог

Как сообщал OBOZREVATEL: