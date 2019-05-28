Украина испытала в Азовском море боевые катера: впечатляющее видео

В Азовском море провели учебные маневры экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава Операции объединенных сил.

Как сообщает в Facebook пресс-центр ООС, корабли исполняли маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

Также учения в море проводились при поддержке морской авиации, для этого был привлечен вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Кроме того во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

По данным командования ООС, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров, а военным быть готовыми к любому развитию событий на море.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба получила в свое распоряжение два катера типа Safe Boat 27. Они поступят на вооружение 10-го оперативного отряда ГПС быстрого реагирования Д.О.З.О.Р. и будут использоваться для служебно-оперативных целей,

Также в июле 2019 года США планируют передать Украине еще два катера класса Island, которые были выведены из состава Береговой охраны США в 2017 году и законсервированы.

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