В Азовское море через Крымский мост: к берегам Украины подошел военный корабль России

В Азовское море в воскресенье, 7 июля, вошел малый противолодочный корабль "Ейск" ВМФ России.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". Было зафиксировано, как судно прошло арку так называемого Крымского моста недалеко от Керчи.

Известно, что на Черном море корабль приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

"Ейск" был спущен на воду 12 апреля 1989 года на предприятии "Ленинская кузница" (ныне "Кузня на Рыбальском". – Ред.) и уже 1990 года вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района Черноморского флота ВМФ СССР с базированием в городе Поти в Грузии как МПК-217.

По информации портала, после распада СССР тогдашним командованием Черноморского флота ВМФ СССР было принято решение перебазировать корабль в Севастополь.

С созданием в 90-х Новороссийской ВМБ Черноморского флота в составе части корабль был перебазирован в Новороссийск.

В 1999 году МПК-217 было переименовано на "Ейск". В 2017 году он прошел доковый ремонт в захваченном 13-м судоремонтном заводе в Севастополе.

Иллюстрация. "Ейск" Википедия

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