В авто никто не выжил: самые масштабные ДТП в Украине за месяц

Сотни погибших и тысячи травмированных – "война" на украинских дорогах продолжает уносить все новые жизни. Ежедневно в полицейских сводках мелькает информация: "разбились", "получили травмы", "скончались в больнице". Меняется лишь количество жертв и пострадавших. Особенно бьют по нервам ДТП, в которых гибнут маленькие дети.

О самых масштабных дорожных происшествиях в Украине за июнь – в публикации OBOZREVATEL.

2 июня в Запорожье BMW с литовскими номерами во время "гонок" вылетел на тротуар, где в тот момент шла супружеская пара с двумя детьми. Отец и старшая дочь чудом не пострадали, а вот 36-летняя супруга Татьяна Пестова с 4-летней дочерью Машей – погибли.

"На наших глазах умирала младшая дочка… С отцом происходило что-то невероятное, он не мог прийти в себя. Старшая в это время рыдала", - рассказывали очевидцы страшной трагедии.

В результате ДТП 4-летняя Маша погибла на руках врачей, а ее мать позже скончалась в реанимации.

Скриншот ТСН

Водитель и пассажиры, находившиеся в BMW, после ДТП бросились бежать, но их задержали очевидцы происшествия. Задержанные путали следствие и оперативников, утверждая, что это не они были в авто.

"Но благодаря показаниям очевидцев, полицейским удалось установить обстоятельства трагической аварии и личность злоумышленника, который был за рулем транспортного средства на момент ДТП", - сообщили в полиции.

В тот же день, 2 июня, похожее ДТП произошло в Одессе. На "зебре" внедорожник Toyota сбил 20-летнюю девушку с 4-летней ребенком. Девочка погиб на месте происшествия, а пострадавшая (родственница погибшей) позже скончалась в реанимации. Авария произошла на глазах мамы ребенка. По словам очевидцев, от горя женщина пыталась наложить на себя руки.

За рулем авто была 69-летняя женщина. В комментарии журналистам она сообщила, что ехала 70 км/час. "Сильно солнце в глаза светило. Я видела просто уже перед машиной бегущих женщину с ребенком", - рассказала она об обстоятельствах аварии.

69-летняя водитель внедорожника Скриншот ТСН

На сегодняшний день водитель задержана, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

9 июня в смертельное ДТП в Запорожье попала семья с детьми. Автомобиль ВАЗ-2108, в котором ехали муж с женой и трое детей 11-13 лет, двигался в сторону парка Дубовая роща. По данным полиции, водитель легковушки не заметил автомобиль Peugeot, который перед ним делал поворот в районе разрыва разделительной полосы.

Ударом передняя часть "восьмерки" превратилась в груду металла. В результате отец и мать погибли на месте. Дети, находившиеся на заднем сиденье, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

19 июня на трассе Киев – Харьков в Полтавской области произошло "огненное" ДТП. Автомобиль Audi A-8 на высокой скорости протаранил отбойник, после чего перевернулся и загорелся. Погибли мужчина и женщина. По словам очевидцев, женщина сгорела в салоне авто, а мужчина был доставлен медиками в больницу, где позже скончался от полученных в ДТП травм.

Как сообщила Служба автомобильных дорог Полтавской области, погибший - Александр Яковенко, бизнесмен и основатель компании "Промэнэргобуд" .

"С этим подрядчиком Служба работала не один год", - говорится на сайте САД.

Погибший Александр Яковенко

24 июня в Херсонской области легковой автомобиль ВАЗ сбил женщину, которая везла коляску с 3-месячным ребенком. Оба погибли. Авария произошла возле села Каиры Горностаевского района.

Был вечер. Молодая мать везла коляску по обочине дороги, когда сзади нее появилась машина. Мать и ребенок были отброшены на несколько метров в сторону, а водитель скрылся с места происшествия.

Прибывшие медики на месте оказали пострадавшим первую помощь, после чего повезли в больницу. К несчастью, ребенок скончался по дороге, а мать умерла в реанимации.

Также в полиции сообщили, что сбежавший с места происшествия водитель через 15 минут сам прибыл в Горностаевское управление полиции. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Самым масштабным по количеству жертв является ДТП под Сарнами Ривненской области, произошедшее 25 июня. Маршрутка Киев - Ковель, которую зацепил внезапно выехавший Mercedes на "еврономерах", лоб в лоб столкнулась с автоцистерной. В результате четыре человека погибли и семь получили травмы.

Водитель Mercedes в аварии не пострадал.

По данным правоохранителей, в ДТП виновен водитель "мерса", который не предоставил преимущество в движении, чем допустил столкновение с маршруткой.

Местные жители сообщили OBOZREVATEL, что 20-летнего водителя зовут Дмитрий Б., он работает на станции техобслуживания в Сарнах. На его страничке в соцести есть фотографии, на которых молодой человек запечатлен за рулем не одного авто. По словам жителей, водитель Mercedes "любил погонять и его часто останавливала полиция".

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Также 25 июня в Днепропетровской области в ДТП разбились три человека. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель ЗАЗ Vida не справился с управлением и столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения.

На момент аварии в автомобиле находились двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое скончались.

26 июня в Херсонской области легковой автомобиль Toyota, в котором находились три человека, лоб в лоб столкнулся с грузовым микроавтобусом "Газель". ДТП случилось возле села Солонцы. По данным полиции, 64-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался бус.

Произошел удар. Оба транспортных средства превратились в груду металла. Водитель легковушки, его 59-летняя супруга и их 39-летний сын погибли на месте. Также тяжелые травмы получил 39-летний водитель "Газели" - медики доставили его в больницу.

Отметим, что ранее в МВД анонсировали несколько законопроектов, принятие которых должно снизить количество ДТП в Украине. Правда, большая часть инициатив силовиков так и осталась нереализованной.