В авто была семья: под Одессой произошла смертельная авария

В Одесской области 12 августа в масштабном дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесщины, на трассе Татарбунары – Вилково, возле села Струмок, столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, водитель Fiat выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Toyota, в которую затем въехал Volkswagen.

"На месте погибли водитель и двое пассажиров Fiat: 2000, 2001 и 1990 года рождения – жители Измаила. Также погиб пассажир Toyota, житель Киевской области", – сообщили в пресс-службе полиции.

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Очевидец ДТП с ником Ольга Владимировна отметила в Facebook, что в скорую "было не достучаться".

"Женщина с красной Toyota жива, у нее сломана нога и что-то с органами, так как кричала, что болит живот. А муж, к сожалению, погиб. Он сидел рядом, а она за рулём", – уточнила свидетельница.

ДТП под Одессой

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Глеваха Киевской области Volkswagen протаранил маршрутный микроавтобус. На месте погибли две пассажирки легкового авто. Водитель легковушки и 16 пассажиров маршрутки были госпитализированы.

Также в сети показали момент столкновения под Глевахой. На кадрах видно, что легковой автомобиль двигался на высокой скорости в правом крайнем ряду.

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