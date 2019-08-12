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В авто была семья: под Одессой произошла смертельная авария

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В Одесской области 12 августа в масштабном дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесщины, на трассе Татарбунары – Вилково, возле села Струмок, столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, водитель Fiat выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Toyota, в которую затем въехал Volkswagen.

"На месте погибли водитель и двое пассажиров Fiat: 2000, 2001 и 1990 года рождения – жители Измаила. Также погиб пассажир Toyota, житель Киевской области", – сообщили в пресс-службе полиции.

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

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На месте смертельной ДТП под Киевом произошла новая авария

Очевидец ДТП с ником Ольга Владимировна отметила в Facebook, что в скорую "было не достучаться".

"Женщина с красной Toyota жива, у нее сломана нога и что-то с органами, так как кричала, что болит живот. А муж, к сожалению, погиб. Он сидел рядом, а она за рулём", – уточнила свидетельница.

В авто была семья: под Одессой произошла смертельная авария
ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Глеваха Киевской области Volkswagen протаранил маршрутный микроавтобус. На месте погибли две пассажирки легкового авто. Водитель легковушки и 16 пассажиров маршрутки были госпитализированы.

Также в сети показали момент столкновения под Глевахой. На кадрах видно, что легковой автомобиль двигался на высокой скорости в правом крайнем ряду.

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Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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