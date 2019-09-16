На Винничине произошло кровавое ДТП: среди погибших — ребенок

В Винницкой области произошла масштабная авария, унесшая жизни троих человек, в том числе 14-летнего школьника.

Трагедия случилась вечером 15 сентября в селе Мазуровка Тульчинского района. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Винниччины, на трассе лоб в лоб столкнулся ВАЗ и такси Daewoo Gentra. По предварительной информации, водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения.

"От полученных травм на месте погибли пассажирка ВАЗа и ее 14 летний сын, также скончался водитель Daewoo. Водитель ВАЗа и пассажирка такси в тяжелом состоянии были доставлены в больницу", – сообщили в ведомстве.

ДТП в Винницкой области

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

ДТП в Винницкой области

ДТП в Винницкой области

ДТП в Винницкой области

ДТП в Винницкой области

ДТП в Винницкой области

ДТП в Винницкой области Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 15 сентября легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. На месте погибли четыре человека.

В Черновицкой области в ДТП погиб 8-летний мальчик. Ребенок управлял квадроциклом и столкнулся с легковым авто, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения.

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