В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ: ранены 10 военных

Юрий Сергиенко Расследования 20:29, 9.06.2020 Обновлено: 20:50, 9.06.2020

В Авдеевке Донецкой области 9 июня подорвался военный автомобиль, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел около 9:30, сообщается на странице прокуратуры Донецкой области в Facebook.

На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ
Facebook прокуратуры Донецкой области

По данным ведомства, во время движения военного транспорта в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете.

Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в январе подорвался грузовик с украинскими военнослужащими. Тогда погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"От героя до врага – один шаг": Зеленский сказал, как относится к Бандере

Аваков попросил выделить 2,5 млрд на доплаты подразделениям МВД. Документ

ВСУ уничтожили наемников России на Донбассе: у врага большие потери

Зеленский хотел заразиться коронавирусом: президент сообщил подробности

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года