В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию: что произошло

В Авдеевке объявили режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", – сообщила в Twitter пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook, что к утру 10 июня в Авдеевке появится вода, если сохранится режим тишины.

Новости Россия подготовила новый полк для войны на Донбассе

"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВЦА, электроснабжения Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района будут с водой", – проинформировал он.

У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції #ДФС в #Авдіївка оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в Донецькій та Луганскій областях працюють в штатному режимі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрелов террористов ДФС неоднократно прекращала роботу. 5-го марта она остановилась из-за повреждения линий электропередач. Ремонтные работы удалось провести лишь 8 марта.

18 апреля Донецкая фильтровальная станция приостановила свою работу из-за того, что люди отказались работать в условиях постоянных обстрелов. А 21 мая была вновь повреждена высоковольтная линия электропередач.