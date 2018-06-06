"В АТО не убили? Мы добьем!" Под Винницей жестоко поиздевались над ветераном АТО

Под Козятином Винницкой области пытали и жестоко избили ветерана антитеррористической операции Александра Дяка.

Военный вернулся с полигона по переподготовке по повышению боеготовности и брался за любую работу, сообщает kazatin.com.

Так, двое жителей с. Иванковцы предложили своему односельчанину Дяку подработать на новостройке за 200 грн в день. Работа была в с. Сигнал. В первый день ветерану заплатили деньги.

Но на следующий день его пытали, жестоко избили, без сознания волокли за ноги, одевали петлю на шею и заставляли рыть себе могилу.

При этом на ветерана оказывалось морально-психологическое давление с основным смыслом "Не убили тебя в АТО, добьем мы".

Через пару дней ветеран обратился в полицию. Заявление пострадавшего было принято, но номерок на руки не дали и сказали последние цифры номера, которые мужчина не смог запомнить.

"Факты"

В полиции подтвердили факт избиения Дяка и возбуждение уголовного производства, сообщают "Факты".

"Открыто уголовное производство по статье "Легкие телесные повреждения"... Была назначена экспертиза, после прохождения которой мы сможем говорить о квалификации преступления и о том, в результате чего были получены эти повреждения", — сообщила в.и.о. начальника пресс-службы полиции Винницкой области Ирина Добровольская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двое пьяных морских пехотинцев избили дежурного волонтерского поста на вокзале в Николаеве.