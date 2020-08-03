В "армию Л/ДНР" начали сгонять жителей Донбасса из-за некомплекта

Российские террористы "Л/ДНР" развернули масштабную мобилизационную кампанию для пополнения своих рядов жителями временно оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщается на Telegram-канале "Вольнодумец", это связано с тем, что в подразделениях 1 и 2-го Армейских корпусов РФ наблюдается большой некомплект "из- за низкого морального духа и воинской дисциплины". Именно такая формулировка содержится в докладе российских кураторов для Генштаба ВС РФ.

"Среди нескольких подразделений с низкой воинской дисциплиной особо отмечаются подразделения наемников на Новоазовском направлении, где в 2020 году зафиксировано более 400 случаев распития спиртных напитков и употребления наркотиков. По словам местных коллаборационистов, российские проверяющие рекомендовали полностью заменить весь рядовой и "офицерский" состав на данном направлении, так как боевая готовность там такая, что "два полка ВСУ через три часа могут выйти на кордон с РФ", – сказано в сообщении.

Что касается тех подразделений оккупантов, где нет пьянства и наркомании, то там ситуация с некомплектом также катастрофическая. Причина этому – разочарование боевиков в перспективах фиктивных "Л/ДНР".

Поэтому российские оккупанты перешли к любимой методике шантажа и запугивания. Так, местное население рассказывает, что всех мужчин призывного возраста принуждают идти служить в ряды боевиков. А кроме военкоматов в этой работе задействованы руководители предприятий и все "административные" органы террористической "ДНР".

По словам жителей, якобы только повсеместное отсутствие работы и тотальное обнищание населения, а не любовь к "русскому миру", вынуждает часть мужчин идти воевать за террористов.

"Люди давно поняли, что призывают их в ряды боевиков, чтобы "повязать" с преступлениями РФ и использовать, как "расходный материал" на передовой. Оккупанты не понимают, что даже те, кого, как они считают, уже "повязали", по возвращению домой рассказывают о "прелестях" службы в "ДНР": пьянки, наркомания, драки, мародерство, воровство, а нередко и убийства своих же. О какой "республике" и идеологии можно говорить?" – пишет автор разоблачающей публикации.

"Более того, отслужившие и уцелевшие рассказывают своим друзьям, что "россияне нас за людей не считают. Мы для них быдло и люди низшего сорта", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГУР Минобороны Украины узнало, что российские террористы "Л/ДНР" из-за нехватки личного состава начали пополнять свои ряды безработными жителями оккупированных территорий Донбасса и даже теми боевиками, которые ранее были уволены из незаконных вооруженных формирований.