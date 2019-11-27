Косит эпидемия и дедовщина: в армии "ДНР" начался переполох

В рядах российских террористов "ДНР" началась эпидемия опасной инфекционной болезни – зафиксированы массовые случаи заражения туберкулезом.

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий ВСУ Сергей Нещадим, ссылась на информацию медиков из временно оккупированного Донецка.

"Врач из клинической туберкулезной больницы Донецка сообщил, что к ним пачками стали привозить бойцов на обследования, за неделю четыре орка из танкового батальона "Оплота" на стационар закрыли, открытая форма. Судя по последним тенденциям, они своими силами вскоре самоликвидируются", – написал он.

В свою очередь офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале рассказал о еще одном ЧП в рядах террористов. Речь идет о загадочных убийствах оккупантов в одном из подразделений.

"Сорока на хвосте принесла. В одном из подразделений оккупационной 4 ОМСБр недавно случилось чрезвычайное событие, которое пытается всеми силами скрыть "командование". В расположении были выявлены тела двух представителей ОМСБр без признаков жизни. В ходе предварительного осмотра места происшествия установлено, что они вероятно совершили суицид путем вскрытия вен. Такую версию озвучили для родственников погибших, причиной указав, что молодые люди сделали этот поступок в связи с увлечением компьютерными играми и денежными долгами среди товарищей", – рассказал Штефан.

Террористы "Л/ДНР" ТСН

Однако сами представители оккупационной 4 ОМСБр утверждают, что реальной причиной смерти указанных лиц являются издевательства над так называемым молодым пополнением (из местных жителей Донбасса, достигших 18-летнего возраста) кадровыми (кураторами) российскими военными.

"Поэтому родные погибших всеми силами пытаются узнать правду, реальные причины и наказать виновных лиц. Командованием 4 ОМСБр принято решение об отстранении от обязанностей одного из командиров батальонов и его заместителя. Обычными словами, простая ротация, и они возвращаются "за поребрик", – подытожил украинский офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября на Донбассе был зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов одного из полков самопровозглашенной "ДНР". Инцидент произошел в 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток" 1-го армейского корпуса Российской Федерации.

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