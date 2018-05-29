Война на Донбассе: у Порошенко обрушились с критикой на ОБСЕ

Миссия ОБСЕ на Донбассе оказалась неспособна в полном объеме совершать мониторинг нарушение прав человека в зоне конфликта, а также не имеет никакого влияния на оккупированных территориях.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан.

"Хочу напомнить, что с 2014 года главная роль по мониторингу на Донбассе была возложена на ОБСЕ. Я может скажу недипломатические вещи, но, на мой взгляд, ОБСЕ была не готова к осуществлению такой функции. Два года они там поднанимали людей, был разговор о том, что им нужно нанять 500 наблюдателей, и сейчас не все штаты укомплектованы. Другими словами, пока ОБСЕ ни институционально, ни процедурно не способно в полном объеме выполнять все полномочия", - считает чиновник.

По его словам, наблюдатели миссии не имеют достаточно возможностей для фиксации нарушений прав человека со стороны российских оккупационных войск и пророссийских террористов.

"К сожалению, ОБСЕ мало действуют даже на линии разграничения. ОБСЕ не действует после окончания светового дня, не разработана процедура контроля без предупреждения и т.д. В результате ОБСЕ действует в очень ограниченном пространстве вне линии разграничения и в результате появляется много нарушений, которые там не фиксируются", - отметил Рубан.

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При этом он подчеркнул, что ОБСЕ свободно действует на освобожденных территориях.

"Они говорят о тех случаях, которые происходят, и украинская сторона работает над тем, чтобы тех случаев нарушения прав человека не было и т.д. К сожалению, в информационном пространстве получается определенный перекос. Получается, что эти организации много говорят об этой части Украины, и очень мало или вообще не говорят о том, что происходит на территории подконтрольной РФ, на оккупированных территориях. Выходит так, что в отчетах ¾ посвящается Украине и очень мало говорится о том, что там происходит", - констатировал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рубан заявил, что результаты расследования крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году поставили перед руководством России и Владимиром Путиным очень сложный выбор дальнейшего поведения.