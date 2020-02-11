"В алкодиспансере помывочный день": Царев похвастался купанием с депутатом Госдумы. Фото

Экс-регионал Олег Царев, который сбежал в Россию, искупался в термальном источнике Владикавказа вместе с депутатом Госдумы Константином Затулиным и похвастался этим в сети.

Позже он удалил компрометирующий пост с фото. Об этом в своем Telegram-канале написал политтехнолог Алексей Голубицкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Кажется, в алкодиспансере сегодня помывочный день: Надюху полоскали в Северном Ледовитом, а Царев вместе с директором Института стран СНГ, депутатом Госдумы Затулиным заслужили тепленькую водичку) Только я успел повесить скрин на Телеграмм канал - Царев быстро выпилил компрометирующий пост. Видимо, ФСБ запретило: не идет депутату "Госдумы" и целому члену Совета по внешней и оборонной политики светить голым пузом!", – написал он.

Царев похвастался купанием с депутатом Госдумы Telegram-канал "AllГолобуцький"

Царев похвастался купанием с депутатом Госдумы Telegram-канал "AllГолобуцький"

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывший народный депутат Надежда Савченко похвасталась купанием в Северном Ледовитом океане. На кадрах видно, что Савченко босая, одетая в красное платье.

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