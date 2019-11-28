Убили и обезглавили: "ЧВК Вагнера" жестко разгромили в Африке

Две сотни российских наемников из "ЧВК Вагнера" потерпели поражение в Мозамбике и начали отступать под натиском повстанцев-джихадистов. Кроме того, они потеряли десять человек убитыми в результате неудачных операций и вражеских засад. Некоторые трупы были обезглавлены.

Как пишет "ИноСМИ.ру", "ЧВК Вагнера" теряет людей и территорию, которую они контролировали, в ходе усиливающегося конфликта, в котором российские наемники не могут добиться победы.

Кроме того, некоторые из них погибли в результате "дружественного огня", что привело к охлаждению отношений с Вооруженными силами Мозамбика, поддержку которым оказывает "ЧВК Вагнера".

"ЧВК Вагнера" разгромили в Африке "Информационное сопротивление"

Южноафриканский эксперт по противодействию терроризму Джасмин Опперман утверждает: россияне чувствуют, что их используют и что они оказались в изоляции.

"Вагнеров" отправили в самое пекло, они увязли в конфликте по уши, а враг с каждым днем становится все сильнее", – добавила она.

На поражение российских наемников, связанных с олигархом Евгением Пригожиным (его называют "поваром президента России Владимира Путина"), отреагировал и офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада, турне Кобзона в Африке для российских наемников "ЧВК Вагнера". "Великие" русские воины оказались без величия, а некоторые и без головы", – написал защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети опубликовали видео, на котором военные наемники "ЧВК "Вагнера" с особой жестокостью убили и расчленили человека в Сирии.

В жестокой казни принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

Позже стало известно имя еще одного палача-наемника – это Владислав Апостол, гражданин РФ и Республики Молдова. Он также воевал на стороне оккупантов на Донбассе.

Напомним, что в ноябре во Владимирскую область РФ привезли тела первых погибших в Мозамбике российских наемников из "ЧВК Вагнера". Семьям убитых выплатили внушительные денежные компенсации в обмен на молчание.

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