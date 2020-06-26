В аэропорту Крыма установили зенитки: в сети вспомнили о трагедии МН17

В аэропорту временно оккупированного Россией Симферополя по случаю пропагандистского парада 24 июня установили военную технику времен Второй мировой войны, среди которой были в том числе зенитки.

Кроме того, захватчики устроили театрализованное действо: они переоделись в советскую военную форму и предлагали всем желающим разобрать автомат. Соответствующие кадры появились на странице блога RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Аэропорт Симферополя имени Амет-Хана Султана. Почему-то я MH-17 вспоминаю, глядя на фото. Могут и повторить, да... Понятие "дно" покинуло этот мир", – возмутился автор публикации из-за демонстрации зенитных установок в столь неподходящем месте.

Оккупанты переоделись в советскую форму и предлагали прохожим разобрать автомат Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Появление зениток в аэропорту навеяло пользователям сети воспоминания о трагедии МН17 Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Возле аэропорта также установили военную палатку Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пропагандистскую акцию приурочили к параду Победы 24 июня Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Акция милитаристской пропаганды в Крыму Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В комментариях пользователи также выразили свое недовольство милитаристской пропагандой российских оккупантов и аналогично провели параллели с трагедией катастрофы Boeing, который террористы сбили в небе над Донбассом в 2014 году из ракетного комплекса "Бук".

"Ага, "Буков" не хватает для полного триумфа рашизма", "В*тникам мало войн, хотят еще. Не хотят жить мирно и цивилизованно", "Зенитки в аэропорту?" – пишут люди.

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