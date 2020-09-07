В аэропорту "Борисполь" разоблачили пятилетнюю коррупционную схему

В аэропорту "Борисполь" раскрыли коррупционную схему с арендой. Facebook аэропорт "Борисполь"

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ. В понедельник, 7 сентября, сообщили о подозрении бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений.

Как выяснило следствие, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

По двум незаконным договорам размер ущерба "Борисполю" превышает 16,5 млн грн.

"Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", – пояснили в НАБУ.

По данным следствия, должностные лица аэропорта прекратили заключение незаконных договоров только после получения в 2019 году рекомендаций НАБУ об устранении причин и условий, способствующих совершении уголовного преступления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают расследование других эпизодов.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители провели одновременные обыски в аэропорту "Борисполь", региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области, ряде компаний, обслуживающих аэропорт, и домах некоторых чиновников. Обыски были проведены в рамках расследования нарушений при передаче в аренду имущества аэропорта "Борисполь".

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