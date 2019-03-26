В Администрации президента пропал документ с грифом "секретно": что случилось

СБУ начала расследовать исчезновение в Администрации президента секретного документа, который содержал информацию о кандидатах на пост директора НАБУ.

Об этом сказано в постановлении Шевченковского райсуда от 19 марта 2019 года. Уголовное производство открыли 23 января по ч. 1 ст. 329 (утрата документов, содержащих государственную тайну) УК.

Сообщается, что в рамках расследования следователь СБУ ходатайствовал о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в распоряжении Управления режима, документального обеспечения и контроля спецслужб. Ходатайство мотивировали тем, что в АП исчез секретный документ с данными о кандидатах на должность директора НАБУ.

Отмечается, что в апреле 2015 года СБУ изготовила два документа "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" с грифом "секретно" и "О проверке кандидатов на должность главы НАБУ", адресованные главе Администрации президента. Эти документы распечатали в двух экземплярах каждый, по одному документу передали в АП (документы были получены должностными лицами ведомства), второй экземпляр документов остался в СБУ.

Но уже в декабре 2018 года следователи НАБУ прислали в АП запрос относительно подтверждение наличия у них документов СБУ, и выяснилось, что документ "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" в АП не зарегистрирован. После чего СБУ начала расследование относительно пропажи документа, содержащего государственную тайну.

Так, согласно материалам суда, поскольку существует реальная угроза уничтожения или изменения документов, к которым предоставляется доступ, следственный судья решил рассматривать ходатайство без вызова лица, во владении которого находятся документы.

Администрация президента Цензор.НЕТ

Судья Марьян Головчак удовлетворил частично ходатайство и предоставил временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов. Постановление действует один месяц и обжалованию не подлежит.

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