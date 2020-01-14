Обходится дороже в 378 раз: в сети сравнили зарплаты главных почтовиков Украины и США

Директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает зарплату 79 тысяч долларов в месяц. Это на 24 тысячи долларов больше, чем генеральный почтмейстер Почтовой службы США Меган Бреннан.

Женщина, которая руководит полумиллионным штатом почтальонов и крупнейшим в мире гражданским автопарком, получает 55 тысяч долларов в месяц. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Национального союза журналистов Денис Иванеско.

Он отметил, что оборот американской почтовой компании составляет $70 млрд в год, а "Укрпочты" - $0,28 млрд.

Меган Бреннан и Игорь Смелянский Коллаж

"Содержание Меган Бреннан обходится Почтовой службе США в 0,0009% оборота компании. А содержание Смелянского стоит Укрпочте 0,34% от оборота компании. То есть, Смелянский обходится Укрпочте в 378 раз дороже, чем Меган Бреннан Почтовой службе США", – подчеркнул журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что отец главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, Ефим Смелянский, оказался ярым украинофобом и открыто писал об этом в интернете. Скриншоты его пророссийских заявлений обнародовал на своей странице в Facebook блогер Петр Терентьев.

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