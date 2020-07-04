В 2014-м можно было освободить Донецк, но нам приказали отступать, – Ярош

В июле 2014 году у Украины был шанс освободить Донецк.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал командующий Украинской добровольческой армией, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош. "Тогда были такие реальные бандформирования, это не были еще регулярные части. Мы даже зашли уже за знак "Донецк" и затем поступила команда", – сказал он.

Как пояснил Ярош, команда не продвигаться дальше поступила "по линии" Вооруженных Сил Украины с учетом объективных обстоятельств. В частности, военное руководство опасалось больших потерь со стороны мирного населения.

"Когда ты заходишь в город, ты будешь нести гораздо больше потерь и ты будешь вынужден разрушать какие-то дома, из которых ведется огонь и так далее", – отметил он.

В то же время Ярош подчеркнул, что добровольцы были готовы к освобождению Донецка. У них была "хорошая пехота", но не хватало только бронетехники. На вооружении добровольцев было всего лишь 2 танка, один из которых не мог стрелять, а другой не мог ездить, потому что "армию нейтрализовали еще до войны", – пояснил он.

"Если бы мы взяли Донецк, не было бы "ДНР", и соответственно, не было бы никакой "ЛНР". Это грызет внутри", – признался Ярош.

Интервью с Дмитрием Ярошем читайте на OBOZREVATEL в субботу, 4 июля, в 20:30. Полную версию беседы смотрите на YouTube канале OBOZREVATEL TV в субботу в 20:00.

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Ярош обратился к парламентским и внепарламентским партиям, общественным организациям, ветеранам и волонтерам с призывом не допустить пророссийского реванша в Украине и ликвидировать коллаборантские группировки.