Узнали через пять часов: всплыли страшные подробности убийства ребенка полицейскими

Родные 5-летнего Кирилла, который умер после ранения полицейскими в Переяслав-Хмельницком, узнали о том, что в его голову попала пуля, только через пять часов после ЧП.

Об этом идет речь в материале "КП в Украине". Мальчик был сразу же доставлен в больницу, однако в сознание так и не пришел.

Отмечается, что ребенок играл в футбол с тремя друзьями в 70 метрах от импровизированного стрельбища, устроенного полицейскими. Дом, возле которого произошла трагедия, по словам соседей, принадлежит главному фигуранту дела. Сам он работал в Киеве, но на выходные часто приезжал в Переяслав-Хмельницкий.

Убитый Кирилл КП в Украине

Как рассказала одна из соседок, которая первой пришла на помощь раненому мальчику, об инциденте ей рассказал один из его друзей.

"Я испугалась, сердце подсказало, что случилась беда. Вышла на крыльцо и услышала, как Максимка говорит: "Кирилл, не умирай, я тебя люблю, все будет хорошо". Я испугалась еще сильнее, но слава Богу всю жизнь проработала на неотложке. Выбежала, а ребенок лежит с окровавленной головой у меня прямо под забором", –​​ поделилась она.

Кирилл с мамой КП в Украине

Вскоре дети позвали дядю Кирилла, который и отвез его в больницу.

"В пятницу под вечер прибегает Максимка весь слезах, говорит, что Кирилл умирает. Я побежал туда, а мой младший племянник без сознания, голова в крови полностью. О том, что у него в голове пуля, мы узнали только спустя 5 часов, когда приехал хирург из Киева", –​​ рассказал мужчина.

Раскрыли также и личности подозреваемых. Ими оказались старший сержант группы реагирования Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, который служит в водной полиции.

"Менты как менты, обычные. Звезд с неба не хватали, но и претензий к ним по работе не было. В тот вечер, говорят, выпили много. Но это же не на службе, это же был вечер перед выходными", –​​ рассказал знакомый полицейских.

Место преступления КП в Украине

Место преступления КП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

Не приходя в сознание ребенок 3 июня умер в больнице. Преступление было переквалифицировано в умышленное убийство.

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