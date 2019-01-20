''Узнал, что такое смерть'': ветеран АТО написал пронзительный пост о ''киборгах''

Ветеран АТО на Донбассе Александр Морозов, воевавший в окрестностях Донецкого аэропорта, в День памяти защитников ДАП поделился воспоминаниями о событиях 4-летней давности.

"Уже четвертый год 20 января для меня очень своеобразный день... В этот день я узнал, что такое смерть. Не то, чтобы я к январю 2015 не знал, что такое смерть, я видел аварии с погибшими, утопленников, висельников, но 20 января я узнал, что такое смерть тех людей, которые рядом с тобой, тех, кто еще день назад рассказывал тебе с сигареткой во время минометного обстрела – Саня, вернусь я домой и буду этими руками кроватку из дерева делать, потому что жена у меня беременная, представляешь?! Я папой буду! А уже через день ты вытаскиваешь его из машины с еще теплыми, но поломанными руками, которые уже ничего не смогут сделать, потому что тело его уже 30 минут как без признаков жизни..." – пишет Морозов в своем Facebook.

"В этот день в 2015 году, по информации ГШ, погибли 50 защитников Украины, из них треть – на моих глазах. Именно 20 января я увидел все – жизнь, смерть, кровь, страх, мужество, самоотверженность, храбрость, несокрушимость, слезы и боль... Большинство вообще не может даже представить себе, что это и как. Большинство уже и не помнит, как это было, ну там какие-то киборги были, запощу картиночку грустную..." – отметил он.

Как подчеркнул ветеран АТО, его очень настораживает, что "люди, которые стремятся управлять страной, спекулируют войной, понятиями войны и всем, что с этим связано, в своих личных целях собственной выгоды".

"Для всех, кто, поджимая свой хвост, говорит, что войну надо закончить, или урегулировать, или еще как-то просто порешать – идите в ср*ку! Войну можно или выиграть, или проиграть! Все! И я верю в то, что мы обязательно ее выиграем, ведь правда – за нами, а у кого правда, тот и сильнее! Война никогда не закончится для тех, кто принимал в ней участие, война никогда не закончится, для людей, которые потеряли на ней своих близких, родных людей", - заключил Морозов.

Александр Морозов из города Ромны Сумской области ушел в зону АТО летом 2014 года, в разгар Иловайского котла. Воевал в Донецкой области, осуществлял поддержку украинских бойцов, оборонявших аэропорт. 20 января Морозов вместе с другими бойцами прорывался к аэропорту забрать раненых и погибших. Его колонну разгромили террористы, сам Морозов попал в плен, где провел почти три года.

Как известно, 20 января Украина отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП), оборона которого продолжалась 242 дня. Только по официальным данным, за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских бойцов, еще более полутысячи получили ранения.

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