"Уже убивал": всплыли новые подробности о "яде Скрипаля"

От химического оружия группы "Новичок", которое несанкционированно синтезировали и сбывали с России, уже погибал человек.

В 1995 году был отравлен глава "Росбизнесбанка" Иван Кивелиди. Об этом свидетельствуют документы уголовного дела № 238709, показания экспертов, свидетелей и специалистов, имеющих отношение к российскому супероружию. Об этом сообщает "Новая газета".

Согласно показаниям, работы с веществом, которое является государственной тайной, проводились в России "в период до 1994 года". Кроме того, сотни смертельных доз яда оказались у бандитов.

Один из разработчиков "Новичка", профессор Леонид Ринк рассказывал, что это не вещество, а целая система применения химического оружия. Кроме того, она была принята во времена СССР на вооружение и называлась "Новичок-5".

Также, Ринк заявил, что военные давали имена программам разработок химических веществ после того, как они переходили в их ведение. К слову, этот профессор был фигурантом уголовного дела об отравлении Кивелиди.

Иван Кивелиди ТАСС

Согласно протоколам допросов Ринка, следствие продолжалось несколько лет. В 1999–2006 годах профессор дал подробные показания об отравляющем веществе.

"Ринк работал начальником лаборатории и был ведущим научным сотрудником в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ) в закрытом городе Шиханы Саратовской области, где занимались разработкой химического оружия. Коллеги считают его профессионалом высочайшей квалификации в области высоко-токсичных соединений, отмечая, что "специалистов такого уровня можно пересчитать по пальцам", – говорится в материале.

Его также называли начальником подразделения Государственного института технологии органического синтеза в Шиханах, предприятие, сотрудники которого давали подписку о неразглашении гостайны.

Его старшие коллеги сообщили следствию, что в ГИТОСе в 1994 году "несанкционированно синтезировали и сбывали отравляющее вещество". Из-за того, что "Новичок" убил Кивелиди, это вызвало интерес к Ринку.

"Вещество, которое я собирался получить, науке известно. Оно неоднократно синтезировалось специалистами института. Оно составляет гостайну. Это вещество отличается от боевого вещества по своей химической формуле, однако по токсичности оно сравнимо с VХ - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Вещество известно узкому кругу специалистов", – цитирует издание его показания.

Ринк рассказал, что около грамма вещества разлили в ампулы, примерно по 0,25 грамма. Их он унес к себе домой и положил в гараже.

"При передаче я, естественно, инструктировал человека о мерах безопасности при обращении с этим веществом. Говорил, что действует при нанесении на кожу человека и при попадании вещества с пищей в организм. Говорил, что признаки смерти будут как при сердечном заболевании. Дозы вещества, находящегося в ампуле, достаточно для смертельного отравления человека", – говорится в показаниях.

Отмечается, что для смерти человека весом около 80-90 кг при воздействии через кожу необходимо в сто раз меньше вещества, чем было в ампуле. Ринк понимал, что вещество, которое он передает, будет использовано против людей.

"Это вещество, работы с которым проводились в ГИТОСе в период до 1994 года, его свойства составляют государственную тайну. Это вещество обладает именно такими поражающими свойствами, о которых давал показания свидетель Ринк", — говорится в материале.

По показаниям Ринка, ампулу с отравляющим веществом, достаточным для убийства ста человек, он передавал вложенной в корпус ручки. За сотни доз ему заплатили около 1,5 тысяч долларов.

По словам химика, он пошел на сделку, потому что боялся своего знакомого, потому что он был связан с криминалом.

Как сообщал "Обозреватель", в России открестились от программы разработки "Новичка", потому что она якобы называлась по-другому. Сам Ринк рассказал, что российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля отравили не этим ядом.