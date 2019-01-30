Уже расползается: в сеть слили секретные документы по Крымскому мосту

На участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту, началось сползание грунта из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж"

Об этом сообщает волонтерское сообщество InformNapalm, в распоряжении которого оказались секретные документы и фото, которые накануне пересылались оккупантами из Крыма руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению данного вопроса может повлечь за собой сползание всего основного хода автомобильной дороги и как следствие — прекращение транспортного движения по единственному подходу к Крымскому мосту", — сказано в документе.

Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса. Подробнее ознакомиться с документами можно по ссылке: Письмо от 30.01.19 и Справка строительного контроля 23.01.19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по Крымскому мосту в очередной раз был отложен запуск железнодорожного сообщения из-за того, что современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей. Так, оккупантам придется выделить на мост еще около 44 миллионов долларов.

Ранее Крымскому мосту предрекли фатальное будущее, отмечая, что российские оккупанты будут вынуждены постоянно тратиться на ремонт Крымского моста из-за мягких грунтов в регионе.

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